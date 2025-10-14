Chi affronterà l’Italia ai playoff per i Mondiali 2026? Tornano i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord…

La Nazionale italiana di calcio è ormai ad un passo dai playoff per i Mondiali 2026, avendo visto sfumare quasi definitivamente le residue speranze di superare la Norvegia in vetta al gruppo I. Gli Azzurri potranno mettere in cassaforte il secondo posto già stasera a Udine con almeno un punto nello scontro diretto con Israele, ma anche in caso di sconfitta basterebbe poi battere in trasferta la Moldavia e non perdere a Milano con i norvegesi per raggiungere l’obiettivo.

Proiettandoci già verso gli spareggi di qualificazione verso la prossima Coppa del Mondo, il nuovo format rende abbastanza imprevedibile la situazione non avendo ancora tutt’oggi nessun Paese europeo già qualificato aritmeticamente per la rassegna iridata. Stasera si completerà la finestra di ottobre, e a quel punto mancheranno solamente due giornate al termine della fase a gironi (qualche squadra dovrà giocare una sola partita, nei raggruppamenti da cinque squadre).

Ricordiamo che accederanno ai playoff le dodici seconde classificate e quattro formazioni ripescate dalla Nations League (priorità alle vincenti dei gironi dell’ultimo torneo continentale). In palio ci saranno quattro pass per il Mondiale, dunque si disputeranno quattro mini-tabelloni: semifinale (in casa di chi è in prima o seconda fascia) e poi finale (sede da stabilire tramite sorteggio), sempre in partita secca. L’Italia sarà testa di serie nel sorteggio e dunque in semifinale incrocerà una delle compagini in quarta fascia, che saranno le ripescate dalla Nations League.

Attualmente le squadre più accreditate per il ripescaggio dalla Nations League sono Svezia, Romania, Irlanda del Nord ed una tra Galles e Macedonia del Nord, con in lista d’attesa Moldavia e San Marino. Svezia e Macedonia del Nord evocano brutti ricordi per l’Italia, che ha fallito la qualificazione per gli ultimi due Mondiali venendo eliminata proprio dagli scandinavi (2018) e dai macedoni (2022).

La Nazionale guidata dal CT Gennaro Gattuso giocherebbe in casa la semifinale playoff, mentre il match decisivo per la qualificazione potrebbe affrontarlo anche in trasferta (sarà il sorteggio a decidere). In finale gli Azzurri troverebbero una delle vincenti delle sfide tra le squadre di seconda e terza fascia, in base al ranking FIFA di fine novembre.

Tante cose possono ancora cambiare, ma tra le possibili avversarie dell’Italia nell’ultimo atto dei playoff figurano Slovacchia, Kosovo, Scozia (se non dovesse vincere lo scontro diretto casalingo con la Danimarca nel gruppo C), Ungheria, Polonia, Cechia, una tra Galles e Macedonia del Nord ed una tra Albania e Serbia. Tra queste, le più temibili sarebbero sulla carta Polonia, Serbia e Scozia, soprattutto in trasferta.