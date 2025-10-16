Charles Leclerc: “Vogliamo massimizzare il nostro potenziale, troppe voci infondate sulla Ferrari”

Compleanno ad Austin per Charles Leclerc. 28 candeline da spegnere e un regalo che si vorrebbe dall’appuntamento in Texas: le affermazioni nella Sprint Race e nel GP, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sarà difficile, perché la Ferrari ha fatto tanta fatica nelle ultime apparizioni. Si confida nel format diverso, che potrebbe andare un po’ a scompaginare le carte.

“Chiaramente vorrei due vittorie per il mio compleanno, ma realisticamente l’obiettivo è fare un buon week end in cui massimizziamo il potenziale della monoposto. Un modo anche per mettere a tacere le tante chiacchiere che son circolate sul team“, ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Il riferimento del pilota monegasco è alle voci di un arrivo di Christian Horner in Ferrari, ma non solo, probabilmente anche riferite a un suo possibile addio alla Rossa nel 2027: “Non capisco da dove vengano certe cose. Sono voci infondate, dobbiamo concentrarci su quanto accade in pista. Il week end Sprint è un’opportunità, ma chiaramente aumentano i rischi“, ha aggiunto Charles.

“Se si parte col piede sbagliato, rischi di dover rincorrere da subito. Sono comunque fiducioso perché in passato con questo format la squadra ha fatto bene. Poi chiaramente dipenderà anche da come sapremo massimizzare la nostra performance“, ha sottolineato il ferrarista. E su chi vincerà il titolo, Leclerc ha questa convinzione: “Direi che Oscar Piastri, per la stagione che sta facendo, è favorito, ma non bisogna comunque sottovalutare Lando Norris“. Nessuna citazione per Max Verstappen da parte del monegasco.