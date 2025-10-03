Charles Leclerc: “Non so se riusciremo a lottare per la pole, ma l’obiettivo è qualificarsi bene”

Un venerdì complicato per Charles Leclerc a Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, la Ferrari non ha rubato l’occhio, concludendo la seconda sessione di prove libere in nona e decima posizione con Charles e il britannico Lewis Hamilton, sensibilmente distanziati dal leader, il pilota australiano della McLaren Oscar Piastri.

A dare ulteriore tensione a Leclerc l’unsafe release ai danni di Lando Norris (McLaren): un’incomprensione tra il monegasco e il suo capo meccanico ha portato al contatto tra la Rossa n.16 e la vettura di Woking, finita contro il muro e con l’ala anteriore rotta. Alla fine della fiera, una semplice multa di 10mila euro per la scuderia di Maranello e nessun riflesso in griglia di partenza.

“Nel complesso è stata una giornata un po’ difficile. La prima sessione ci ha dato alcune indicazioni positive e siamo riusciti a costruire una buona base, mentre la seconda, un po’ per tutti, è stata molto più caotica e non siamo riusciti a mettere insieme tutto come volevamo“, ha analizzato ai microfoni dei media il ferrarista.

“Credo che il passo ci sia e dobbiamo massimizzarne il potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l’obiettivo è qualificarci bene e metterci nelle condizioni di avere le migliori possibilità per la gara di domenica“, ha concluso Leclerc.