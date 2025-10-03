Charles Leclerc solo multato a Singapore: cosa è successo nella FP2 di Marina Bay

18:27: la decisione dei commissari della FIA nei confronti di Charles Leclerc (Ferrari) è stata quella di non penalizzare il pilota monegasco della Ferrari con posizioni in griglia di partenza. Sono stati comminati “solo” 10mila euro di multa al team.

Potrebbe essere un inizio in salita per Charles Leclerc il week end del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento asiatico, infatti, Leclerc è stato protagonista di un episodio che farà discutere.

Il tutto è accaduto negli ultimi minuti della FP2, coi piloti fermi ai box per via la sospensione per bandiera rossa causata dall’incidente della Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson. Nel momento in cui è stato dato il via libera ai piloti di rientrare in pista, un pasticcio nel box di Charles.

Grande incomprensione tra Leclerc e il suo capo meccanico, Alessandro Fusaro. Immettendosi nella fast lane, il ferrarista non si è accorto della presenza della McLaren di Lando Norris e il contatto tra la SF-25 e la vettura di Woking è stato inevitabile. La MCL39 numero 4 di Lando è finita contro il muro e con l’ala rotta. Per questo motivo Leclerc è finito sotto investigazione per unsafe relaese da parte dei commissari.

Cosa potrà accadere? Ci sono due possibilità: una multa o alcune posizioni di penalità in griglia di partenza, in relazione alla gravità della situazione. Vedremo quale sarà la decisione degli Steward. Alle 16.30 italiane, Leclerc è stato convocato dai commissari per chiarire il proprio punto di vista.