Challenger Amburgo 2025: nella sfida dei 2007 Federico Cinà battuto da Engel

C’era curiosità per vedere il confronto tutto classe 2007 valido per la finale del Challenger di Amburgo, facente parte della categoria 50. A vincerlo è Justin Engel, che fa festeggiare il pubblico di casa battendo Federico Cinà con il punteggio di 7-5 7-6(4) in un’ora e mezza su un veloce indoor che si può realmente definire veloce. Si è trattato di un primo confronto che, stanti le attese che ci sono sui due, molto difficilmente sarà l’ultimo. Nei prossimi anni si parlerà sia dell’uno che dell’altro.

Tanto attesa, la finale tra i due classe 2007, che peraltro viaggiano praticamente insieme in classifica. A cominciare meglio è Cinà, che si rivela più propositivo rispetto a un Engel che inizia contratto e subisce il break a 30. Nel non enorme impianto di Amburgo l’italiano ha pure una palla del 3-0, ma non la sfrutta e di lì in avanti i servizi si fanno preponderanti. Dal 4-2 in poi, però, è il tedesco che comincia a farsi sentire: prima recupera il break, poi costringe il siciliano a salvare due set point sul 5-4, quindi riesce davvero a togliergli di nuovo la battuta per il 7-5.

In generale è Cinà più in difficoltà di Engel al servizio nel secondo set, e a dimostrarlo c’è un piuttosto lungo secondo game ai vantaggi, ma per il figlio di Francesco c’è un recupero di fiducia che, pian piano, arriva e si vede. Il fatto è che di avvicinare il tedesco alla battuta non se ne parla praticamente più. Si arriva al tie-break in cui il tedesco prende un primo vantaggio per 2-1, viene subito ripreso, Cinà gioca un paio di punti eccezionali per andare sul 4-3, ma lì per lui finisce, complici anche un paio di decisioni avventate. 7-4 Engel.

A Cinà resta un ottimo percorso, che lo porta in questa fattispecie al numero 209 del mondo e un buon numero di giocatori, esperienze, situazioni ambientali e quant’altro visti, vissuti e superati. Prossime fermate: Helsinki e forse Lione (ha rinunciato a Monastir).