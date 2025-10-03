Casper Ruud costretto al ritiro a Shanghai: cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals…

Niente da fare per Casper Ruud. Il norvegese, semifinalista nell’ATP500 di Tokyo, è stato costretto a fermarsi prima del tempo nel match di secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, lo scandinavo stava affrontando il belga Zizou Bergs e aveva iniziato bene il match, avendo vinto il primo parziale sullo score di 6-3.

Nella prosecuzione del confronto il rendimento di Ruud è sceso e Bergs ha finito per prendere il sopravvento, aggiudicandosi la seconda frazione per 7-5 e andando avanti 4-1 nella terza. Per questo motivo, il norvegese ha deciso di fermarsi per un infortunio al polso.

Strada libera per Bergs, che se la vedrà contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.19 del seeding). Un’uscita di scena che ha dei riflessi nel tabellone di Jannik Sinner, in quanto l‘altoatesino avrebbe potuto affrontare Ruud in una possibile semifinale in questo 1000.

Inoltre, ci sono anche delle ripercussioni nella conquista di un posto alle ATP Finals di Torino. Ruud, infatti, rimane fermo all’undicesimo posto della Race, con 850 punti di distacco dall’ottavo posto di Lorenzo Musetti (qualificato virtualmente). Una notizia importante per il toscano, che spera domani nella sfida contro l’argentino Francisco Comesana di mettere fieno in cascina.