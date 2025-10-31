Carlos Alcaraz torna ad allenarsi e vara il piano per vincere Finals e Coppa Davis, Ferrero e Lopez insieme

Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, perdendo in rimonta contro il britannico Cameron Norrie. Il fuoriclasse spagnolo ha terminato in anticipo la propria avventura sul cemento della capitale francese e ora rischia di perdere lo status di numero 1 del mondo: se Jannik Sinner dovesse alzare al cielo il trofeo, infatti, balzerebbe al comando del ranking ATP. Il campione di Roland Garros e US Open sta cercando di voltare pagina e si è già proiettato verso i prossimi appuntamenti.

Come riporta Marca, Carlos Alcaraz si è concesso un solo giorno di riposo dopo la debacle di martedì sera ed è già tornato ad allenarsi in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione: le ATP Finals (a Torino, dal 9 al 16 novembre) e le Finals di Coppa Davis (a Bologna, dal 18 al 23 novembre). Secondo quanto riporta Marca, il numero 1 del mondo ha delineato un piano per provare a imporsi nel capoluogo piemontese e per alzare al cielo l’Insalatiera insieme ai propri compagni di squadra.

Carlos Alcaraz si si recherà a Torino mercoledì 5 novembre e inizierà la sua preparazione sul campo Greenset costruito da Javier Sánchez Vicario, lo stesso che troverà poi in Coppa Davis. Per l’occasione sarà accompagnato dai tecnici Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, l’ultima volta che i due allenatori si sono riuniti è stato per Wimbledon (dove perde la finale contro Sinner).