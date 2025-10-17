Carlos Alcaraz lancia il guanto di sfida: “Voglio vincere a Riad, ma contro Sinner ci riescono in pochi…”

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha dato un’altra dimostrazione di forza nel corso della prima semifinale del torneo/esibizione “Six Kings Slam“. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita), l’iberico ha regolato col punteggio di 6-4 6-2 l’americano Taylor Fritz e domani disputerà l’atto conclusivo contro il suo eterno rivale, Jannik Sinner. Il giocatore italiano, col medesimo punteggio, ha battuto il serbo Novak Djokovic.

“In questo momento sto giocando bene e ogni volta che scendo in campo cerco di esprimere un gran tennis, con consistenza. In passato avevo molti alti e bassi, mentre nell’ultimo periodo riesco ad essere più costante. Cercherò di fare lo stesso contro Sinner, imponendo il mio gioco“, ha dichiarato in conferenza stampa Alcaraz.

“Sinceramente sono sorpreso dalla maniera in cui sono riuscito a trovare un equilibrio in campo e fuori. Non soffro più di tanto la pressione. Quali record mi piacerebbe battere? Numero di Slam e le settimane da n.1, questi sono in cima alla lista“, ha commentato lo spagnolo.

In vista poi della finale contro Sinner ha aggiunto: “Lui è un giocatore fantastico e negli ultimi due anni ha fatto vedere una grandissima continuità. Pochi sono riusciti a batterlo, ma io voglio prendermi la rivincita e vincere questo torneo, ribaltando l’esito della finale del 2024“, ha concluso.