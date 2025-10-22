Canottaggio beach sprint, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Ficarra e Cesarini/Ceccarino confermati dopo gli Europei

L’Italia sarà al via in otto delle dieci specialità in programma ai Mondiali 2025 di canottaggio beach sprint, che prevede le gare sia della categoria senior che di quella junior, calendarizzati dal 6 al 9 novembre ad Antalya, in Turchia, già sede dei recenti Europei.

Rispetto alla rassegna continentale l’Italia conferma nelle specialità olimpiche Giovanni Ficarra nel singolo senior maschile e Federica Cesarini/Federico Ceccarino nel doppio senior misto, mentre non ci saranno azzurre nel singolo senior femminile.

Ilaria Bavazzano, protagonista agli Europei nel singolo, infatti, è stata schierata nella specialità non olimpica del quattro di coppia senior misto, assieme a Maria Elena Zerboni ed ai campioni iridati (nel canottaggio classico) Andrea Panizza e Giacomo Gentili (Ficarra sarà il timoniere dell’imbarcazione).

Confermati in toto, invece, gli azzurrini in gara agli Europei tra gli Under 19, con la campionessa continentale Maria Lanciano nel singolo femminile, Lucio Fugazzotto nel singolo maschile e Silvia Messina/Pasquale Tamborrino nel doppio misto, a cui si aggiungono Stefan Domenic Magazzù/Andrea Sciavicco Fasano nel doppio maschile e Maja Antoni/Barbara Cilli nel doppio femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Singolo senior maschile

FICARRA Giovanni 18 JUN 1996

Doppio senior misto

(b) CESARINI Federica (F) 2 AUG 1996

(s) CECCARINO Federico (M) 12 JAN 2003

Quattro di coppia senior misto

(b) ZERBONI Maria Elena (F) 13 MAY 2001

(2) BAVAZZANO Ilaria (F) 15 NOV 1997

(3) PANIZZA Andrea (M) 14 JUL 1998

(s) GENTILI Giacomo (M) 3 JUL 1997

(c) FICARRA Giovanni (M) 18 JUN 1996

Singolo junior maschile

FUGAZZOTTO Lucio 25 APR 2007

Singolo junior femminile

LANCIANO Maria 26 FEB 2007

Doppio junior maschile

(b) MAGAZZU’ Stefan Domenic 1 MAY 2007

(s) SCIAVICCO FASANO Andrea 8 FEB 2008

Doppio junior femminile

(b) ANTONI Maja 23 JAN 2008

(s) CILLI Barbara 7 APR 2009

Doppio junior misto

(b) MESSINA Silvia (F) 5 MAR 2010

(s) TAMBORRINO Pasquale (M) 10 MAY 2007

Riserve

CAMARGO NORDI Gabriel 13 OCT 2004

CHIUMENTO Luca 19 NOV 1997

GIUSTINIANI Paolo 24 NOV 2006