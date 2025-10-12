Canottaggio beach sprint, Ficarra e Cesarini/Ceccarino eliminati nei quarti agli Europei

Agli Europei senior 2025 di canottaggio beach sprint, andati in scena ad Antalya, in Turchia, i quarti di finale sono fatali ad entrambi gli equipaggi azzurri approdati alla seconda giornata di gare, ovvero Giovanni Ficarra nel singolo maschile e Federica Cesarini e Federico Ceccarino nel doppio misto.

Nel singolo senior maschile Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) nei quarti di finale cede il passo al termine di una sfida serrata al lituano Zygimantas Galisanskis, che la spunta per 1.93. Il titolo continentale va al britannico James Cox, che in finale regola lo spagnolo Martin, mentre sul gradino più basso del podio sale il francese Mathis Nottelet, che riesce a spuntarla proprio ai danni del lituano.

Nel doppio senior misto Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (CC Napoli) negli ottavi di finale superano gli atleti individuali neutrali Ivan Brynza e Krystsina Motuz, preceduti di 3.34. Nei quarti di finale, invece, gli azzurri incocciano per due volte nella medesima boa, sia prima che dopo la virata e devono lasciare strada all’Austria di Paul Ruttmann e Tabea Minichmayr, i quali vincono con un gap di 8.25. L’oro va al Portogallo, che batte in finale la Germania, mentre il bronzo è della Lituania, che regola proprio gli austriaci.