Canottaggio
Canottaggio beach sprint, Ficarra ai quarti nel singolo agli Europei. Cesarini/Ceccarino agli ottavi nel doppio
Iniziano al meglio per i colori azzurri gli Europei senior 2025 di canottaggio beach sprint, scattati ad Antalya, in Turchia: nelle specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028 approda ai quarti Giovanni Ficarra nel singolo maschile, mentre vanno agli ottavi Federica Cesarini e Federico Ceccarino nel doppio misto, invece viene eliminata proprio agli ottavi Ilaria Bavazzano nel singolo femminile.
Nel singolo senior maschile Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) chiude al quinto posto la prima prova cronometrata con il tempo di 2.33.67 ed approda agli ottavi di finale, dove regola il neerlandese Erwin Wiltenburg imponendosi in 2.26.86, staccando il rivale diretto di 4.86.
Nel singolo senior femminile Ilaria Bavazzano (Club Sportivo Urania) chiude decima nella prima prova cronometrata in 2.55.37 e deve ricorrere alla seconda prova, terminata in seconda piazza in 2.53.26 per raggiungere gli ottavi di finale col 10° posto assoluto. Nel primo confronto ad eliminazione diretta l’azzurra viene battuta dalla transalpina Helene Lefebvre, che la spunta in 2.42.84, mentre l’italiana chiude in 2.47.21, a 4.37.
Nel doppio senior misto Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (CC Napoli) centrano il secondo posto assoluto nella prima prova cronometrata con il tempo di 2.29.02 ed approdano direttamente agli ottavi di finale, in programma domani.