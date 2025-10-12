Canottaggio
Canottaggio beach sprint, agli Europei U19 Maria Lanciano conquista l’oro!
Arriva una medaglia d’oro per l’Italia ad Antalya, in Turchia, sede degli Europei under 19 2025 di canottaggio beach sprint: a conquistarla è Maria Lanciano nel singolo femminile, mentre si fermano ai quarti sia Lucio Fugazzotto nel singolo maschile che Silvia Messina/Pasquale Tamborrino nel doppio misto.
Nel singolo under 19 femminile Maria Lanciano (LNI Barletta) nei quarti di finale supera in maniera netta la francese Lou Phillipe, preceduta di 3.85, poi in semifinale domina la sfida contro l’austriaca Marlene Kuehr, battuta di 11.07, infine completa la marcia trionfale verso l’oro annichilendo nell’ultimo atto l’atleta individuale neutrale Aleksandra Grigoreva, sconfitta per 4.41.
Nel singolo under 19 maschile Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) nei quarti di finale cede in maniera netta allo spagnolo Ignacio Ramon-Borja, che precede l’azzurro al traguardo di 17.31. La medaglia d’oro va al britannico Sol Chamberlain-Hyde, che supera nell’ultimo atto l’estone Marcus Viks, mentre il bronzo va al ceco Lukas Krizek.
Nel doppio under 19 misto Silvia Messina (Peloro Rowing) e Pasquale Tamborrino (CC Barion) negli ottavi di finale regolano i francesi Archibald Culpin ed Elisa Guilloton, battuti nettamente per 12.42. Nei quarti di finale, però, gli azzurri devono cedere il passo ai turchi Ali Asrin Oz ed Efnan Sezgin, che si impongono per 8.42 ed eliminano l’equipaggio italiano.