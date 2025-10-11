Canottaggio
Canottaggio beach sprint, agli Europei U19 Fugazzotto e Lanciano approdano ai quarti
Ad Antalya, in Turchia, sono scattati gli Europei under 19 2025 di canottaggio beach sprint: l’Italia supera a pieni voti la prima giornata, con il passaggio ai quarti di Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano nel singolo ed agli ottavi di Silvia Messina/Pasquale Tamborrino nel doppio misto.
Nel singolo under 19 maschile Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) approda direttamente agli ottavi grazie al quinto posto assoluto nella prima prova cronometrata con il tempo di 2.39.43, poi nel primo turno ad eliminazione diretta supera il greco Iason Mouselimis vincendo in 2.39.62, con un margine di 13.32 sull’ellenico.
Nel singolo under 19 femminile Maria Lanciano (LNI Barletta) sigla il miglior tempo nella prima prova cronometrata in 2.55.45 e vola agli ottavi di finale, dove domina il confronto con la finlandese Ilona Maekelae, imponendosi in 2.51.70 e rifilando all’avversaria un gap di 18.70.
Nel doppio under 19 misto Silvia Messina (Peloro Rowing) e Pasquale Tamborrino (CC Barion) superano le qualificazioni grazie all’ottavo posto nella prima prova cronometrata con il tempo di 2.39.70 ed approdano agli ottavi di finale, in programma domani.