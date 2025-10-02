Canoa
Canoa slalom, Nicolas Gestin oro nel C1 maschile ai Mondiali. Ceccon e Barzon eliminati in semifinale
Iniziano le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nella canadese maschile successo del francese Nicolas Gestin davanti al britannico Ryan Westley ed all’australiano Kaylen Bassett. Eliminati in semifinale Paolo Ceccon, 15°, e Martino Barzon, 18°.
Nella finale della canadese individuale maschile la medaglia d’oro va al francese Nicolas Gestin, che si impone con il crono di 97.13, andando a precedere il britannico Ryan Westley, secondo in 98.03, a 0.90, e l’australiano Kaylen Bassett, terzo in 98.74, a 1.61.
Restano ai piedi del podio lo spagnolo Miquel Trave, quarto in 99.60, a 2.47, lo slovacco Matej Benus, quinto in 100.02, a 2.89, ed il polacco Kacper Sztuba, sesto in 100.97, a 3.84: i primi sei classificati chiudono la gara tutti con un percorso netto.
In precedenza erano usciti di scena in semifinale, invece, entrambi gli italiani in gara: 15° Paolo Ceccon, con 2 penalità ed il crono complessivo di 107.64, il quale si era fermato a 0.47 dal 12° tempo, l’ultimo utile per il passaggio all’atto conclusivo, 18° Martino Barzon, con 4 penalità ed il tempo finale di 108.44, a 1.27 dal passaggio del turno.