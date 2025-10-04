Canoa slalom, Giovanni De Gennaro si ferma ai quarti di finale nel kayak cross ai Mondiali

Si chiudono senza medaglie per gli azzurri i Mondiali senior 2025 di canoa slalom, andati in scena a Sydney, in Australia: nella specialità olimpica del kayak cross arrivano i successi della transalpina Angele Hug e del britannico Joseph Clarke, mentre in casa Italia si registrano il 18° posto di Chiara Sabattini ed il 15° di Giovanni De Gennaro, con Xabier Ferrazzi 39°.

Nel kayak cross femminile arriva la doppietta della Francia, con il titolo che va ad Angele Hug davanti alla connazionale Camille Prigent, mentre la medaglia di bronzo viene conquistata dalla polacca Klaudia Zwolinska, già d’oro sia nel C1 che nel K1, invece resta ai piedi del podio la spagnola Maialen Chourraut, quarta in finale. Esce di scena nelle batterie Chiara Sabattini, che termina 18ma: l’azzurra vince la prima serie del primo round ed evita i ripescaggi, ma poi è terza nella settima batteria e manca l’accesso ai quarti di finale.

Nel kayak cross maschile il titolo iridato viene centrato dal britannico Joseph Clarke, che nell’ultimo atto riesce ad avere la meglio sul transalpino Mathurin Madore, d’argento, e sul ceco Matyas Novak, di bronzo, mentre la cosiddetta “medaglia di legno” è del belga Maxime Aubertin, quarto. Si ferma nei quarti di finale Giovanni De Gennaro, che chiude al 15° posto assoluto, mentre esce nei ripescaggi Xabier Ferrazzi, che si classifica 39°.