Calendario Six Kings Slam 2025: orari partite dai quarti alla finale, incroci, tv, streaming

Siamo alla vigilia del torneo d’esibizione Six Kings Slam 2025, in calendario a Riad, in Arabia Saudita, da domani, mercoledì 15 ottobre, giornata dedicata ai quarti di finale, a sabato 18, quando si giocheranno le finali. Le semifinali sono in programma giovedì 16, mentre venerdì 17 ci sarà un giorno di pausa.

L’azzurro Jannik Sinner è il detentore del titolo ed il suo percorso partirà dai quarti di finale, nei quali affronterà l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Il vincitore della sfida tra l’italiano ed il greco in semifinale sarà atteso dal serbo Novak Djokovic.

Sempre nei quarti, inoltre, dall’altro lato del tabellone si affronteranno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz: chi la spunterà tra il teutonico ed il nordamericano dovrà affrontare nel penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Tutte le partite del torneo d’esibizione denominato “Six Kings Slam” 2025, non saranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri della manifestazione.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti) – Diretta streaming su Netflix

Giovedì 16 ottobre – Semifinali

Dalle ore 18.30 italiane

Carlos Alcaraz (Spagna) – vincente Zverev-Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Novak Djokovic (Serbia) – vincente Sinner-Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix

Sabato 18 ottobre – Finali

Dalle ore 18.30 italiane

Finale 3° posto: perdente prima semifinale – perdente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Finale 1° posto: vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.