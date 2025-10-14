Sport in tv
Calendario Six Kings Slam 2025: orari partite dai quarti alla finale, incroci, tv, streaming
Siamo alla vigilia del torneo d’esibizione Six Kings Slam 2025, in calendario a Riad, in Arabia Saudita, da domani, mercoledì 15 ottobre, giornata dedicata ai quarti di finale, a sabato 18, quando si giocheranno le finali. Le semifinali sono in programma giovedì 16, mentre venerdì 17 ci sarà un giorno di pausa.
L’azzurro Jannik Sinner è il detentore del titolo ed il suo percorso partirà dai quarti di finale, nei quali affronterà l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Il vincitore della sfida tra l’italiano ed il greco in semifinale sarà atteso dal serbo Novak Djokovic.
Sempre nei quarti, inoltre, dall’altro lato del tabellone si affronteranno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz: chi la spunterà tra il teutonico ed il nordamericano dovrà affrontare nel penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz.
Tutte le partite del torneo d’esibizione denominato “Six Kings Slam” 2025, non saranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri della manifestazione.
CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025
Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale
Dalle ore 18.30 italiane
Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix
A seguire
Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti) – Diretta streaming su Netflix
Giovedì 16 ottobre – Semifinali
Dalle ore 18.30 italiane
Carlos Alcaraz (Spagna) – vincente Zverev-Fritz – Diretta streaming su Netflix
A seguire
Novak Djokovic (Serbia) – vincente Sinner-Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix
Sabato 18 ottobre – Finali
Dalle ore 18.30 italiane
Finale 3° posto: perdente prima semifinale – perdente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix
A seguire
Finale 1° posto: vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix
PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Netflix.
Diretta live testuale: OA Sport.