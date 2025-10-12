Sport in tv
Calendario Six Kings Slam 2025: orari da quarti alla finale, dove vederlo in tv, tabellone
Jannik Sinner tornerà in campo dopo il ritiro di Pechino nel torneo d’esibizione denominato Six Kings Slam 2025, in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: l’azzurro, che è il detentore del titolo, affronterà nei quarti di finale l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nello stesso turno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.
Il vincitore della sfida tra l’azzurro ed il greco in semifinale sarà atteso dal serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto, mentre chi la spunterà tra il teutonico ed il nordamericano dovrà affrontare nel penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam, 6.
I quarti di finale andranno in scena il 15 ottobre, le semifinali il 16 e la finale il 18. Tutte le partite del torneo d’esibizione denominato “Six Kings Slam” 2025, non saranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Netflix, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri della manifestazione.
CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2025
Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale
Dalle ore 18.30 italiane
Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix
A seguire
Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti) – Diretta streaming su Netflix
Giovedì 16 ottobre – Semifinali
Dalle ore 18.30 italiane
Carlos Alcaraz (Spagna) – vincente Zverev-Fritz – Diretta streaming su Netflix
A seguire
Novak Djokovic (Serbia) – vincente Sinner-Tsitsipas – Diretta streaming su Netflix
Sabato 18 ottobre – Finali
Riad, Ore 18.30 italiane
Finale 3° posto: perdente prima semifinale – perdente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix
A seguire
Finale 1° posto: vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale – Diretta streaming su Netflix
PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Netflix.
Diretta live testuale: OA Sport.
TABELLONE SIX KINGS SLAM 2025
Carlos Alcaraz (Spagna) bye
Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti)
Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia)
Novak Djokovic (Serbia) bye