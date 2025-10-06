Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi

Pronti per cominciare. La stagione dello short track sta per prendere il via. Il massimo circuito internazionale del World Tour inizierà nel prossimo week end (9-12 ottobre) sul ghiaccio di Montreal. In Canada sono previste le prime due uscite stagionali, considerando anche la seconda tappa dal 16 al 19 ottobre.

Parlando delle gare di livello seniores, il cammino nel Tour proseguirà in Polonia a Gdansk dal 20 al 23 novembre e nella settimana seguente si competerà nei Paesi Bassi, a Dordrecht, dove si vorrà lasciare il segno.

Il tutto sarà finalizzato all’appuntamento principale della stagione, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che nel caso dello short track terranno banco dal 10 al 20 febbraio. Prima dei Giochi ci saranno gli Europei a Tilburg (Paesi Bassi) dal 16 al 18 gennaio, mentre i Mondiali sono previsti dal 13 al 15 marzo.

Di seguito il calendario:

CALENDARIO SHORT TRACK 2025-2026

1. 9-12 ottobre World Tour a Montreal (Canada)

2. 16-19 ottobre World Tour a Montreal (Canada)

3. 7-9 novembre Coppa del Mondo junior ad Astana (Kazakistan)

4. 13-15 novembre Coppa del Mondo junior ad Astana (Kazakistan)

5. 20-23 novembre World Tour a Gdansk (Polonia)

6. 27-30 novembre World Tour a Dordrecht (Paesi Bassi)

7. 16-18 gennaio Europei a Tilburg (Paesi Bassi)

8. 29 gennaio-1° febbraio Mondiali giovanili a Salt Lake City (USA)

9. 10-20 febbraio Olimpiadi Milano Cortina 2026

10. 20-22 febbraio Coppa del Mondo junior sede da stabilire negli USA

11. 13-15 marzo Mondiali a Montreal (Canada)