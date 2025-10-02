Calendario Serie A basket 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff

Siamo oramai a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2025-2026, che vivrà di tanti motivi d’interesse. Quali Virtus Bologna e Olimpia Milano con un’Eurolega a 38 squadre? Quante possibilità per le altre di inserirsi? Quali le sorprese dell’annata? Quale il rendimento delle neopromosse Cantù e Udine?

Tutto questo lo si scoprirà in tempi brevi, in un panorama d’impiantistica che consta anche della novità del nuovo palasport di Tortona, inserito all’interno del progetto della Cittadella dello Sport. Interessantissimo anche il panorama dei coach, sia italiani che stranieri, perché sul fronte tricolore ci sono le nuove leve della scuola italiana, che resta ampiamente riconosciuta a livello internazionale, mentre su quello straniero ci sono o restano nomi di grande impatto.

La Serie A 2025-2026 inizierà nei giorni da sabato 4 a lunedì 6 ottobre e terminerà, in fatto di regular season, domenica 10 maggio con la 30a giornata. Sky Sport ha acquisito i diritti televisivi per l’Italia e garantirà anche alcune finestre in chiaro su Cielo, tra cui quelle per una partita a turno di quarti di finale e semifinale, nonché di tutta la finale scudetto.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2025-2026

REGULAR SEASON

1a giornata

4-5-6 ottobre 2025

2a giornata

11-12 ottobre 2025

3a giornata

18-19 ottobre 2025

4a giornata

25-26 ottobre 2025

5a giornata

1-2 novembre 2025

6a giornata

5 novembre 2025

7a giornata

8-9 novembre 2025

8a giornata

15-16 novembre 2025

9a giornata

21-22-23 novembre 2025

10a giornata

6-7 dicembre 2025

11a giornata

13-14 dicembre 2025

12a giornata

20-21 dicembre 2025

13a giornata

27-28-29 dicembre 2025

14a giornata

3-4 gennaio 2026

15a giornata

10-11 gennaio 2026

16a giornata

17-18 gennaio 2026

17a giornata

24-25 gennaio 2026

18a giornata

31 gennaio-1 febbraio 2026

19a giornata

7-8 febbraio 2026

20a giornata

14-15 febbraio 2026

21a giornata

7-8-9 marzo 2026

22a giornata

14-15 marzo 2026

23a giornata

21-22 marzo 2026

24a giornata

27-28 marzo 2026

25a giornata

4 aprile 2026

26a giornata

11-12 aprile 2026

27a giornata

18-19 aprile 2026

28a giornata

25-26 aprile 2026

29a giornata

2-3 maggio 2026

30a giornata

10 maggio 2026

PLAYOFF

La LBA non ha comunicato le date dei playoff. Così il comunicato diramato a inizio stagione: “Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club“.