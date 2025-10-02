Basket
Calendario Serie A basket 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff
Siamo oramai a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2025-2026, che vivrà di tanti motivi d’interesse. Quali Virtus Bologna e Olimpia Milano con un’Eurolega a 38 squadre? Quante possibilità per le altre di inserirsi? Quali le sorprese dell’annata? Quale il rendimento delle neopromosse Cantù e Udine?
Tutto questo lo si scoprirà in tempi brevi, in un panorama d’impiantistica che consta anche della novità del nuovo palasport di Tortona, inserito all’interno del progetto della Cittadella dello Sport. Interessantissimo anche il panorama dei coach, sia italiani che stranieri, perché sul fronte tricolore ci sono le nuove leve della scuola italiana, che resta ampiamente riconosciuta a livello internazionale, mentre su quello straniero ci sono o restano nomi di grande impatto.
La Serie A 2025-2026 inizierà nei giorni da sabato 4 a lunedì 6 ottobre e terminerà, in fatto di regular season, domenica 10 maggio con la 30a giornata. Sky Sport ha acquisito i diritti televisivi per l’Italia e garantirà anche alcune finestre in chiaro su Cielo, tra cui quelle per una partita a turno di quarti di finale e semifinale, nonché di tutta la finale scudetto.
CALENDARIO SERIE A BASKET 2025-2026
REGULAR SEASON
1a giornata
4-5-6 ottobre 2025
2a giornata
11-12 ottobre 2025
3a giornata
18-19 ottobre 2025
4a giornata
25-26 ottobre 2025
5a giornata
1-2 novembre 2025
6a giornata
5 novembre 2025
7a giornata
8-9 novembre 2025
8a giornata
15-16 novembre 2025
9a giornata
21-22-23 novembre 2025
10a giornata
6-7 dicembre 2025
11a giornata
13-14 dicembre 2025
12a giornata
20-21 dicembre 2025
13a giornata
27-28-29 dicembre 2025
14a giornata
3-4 gennaio 2026
15a giornata
10-11 gennaio 2026
16a giornata
17-18 gennaio 2026
17a giornata
24-25 gennaio 2026
18a giornata
31 gennaio-1 febbraio 2026
19a giornata
7-8 febbraio 2026
20a giornata
14-15 febbraio 2026
21a giornata
7-8-9 marzo 2026
22a giornata
14-15 marzo 2026
23a giornata
21-22 marzo 2026
24a giornata
27-28 marzo 2026
25a giornata
4 aprile 2026
26a giornata
11-12 aprile 2026
27a giornata
18-19 aprile 2026
28a giornata
25-26 aprile 2026
29a giornata
2-3 maggio 2026
30a giornata
10 maggio 2026
PLAYOFF
La LBA non ha comunicato le date dei playoff. Così il comunicato diramato a inizio stagione: “Le date della post-season verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club“.