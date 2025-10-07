Calendario Mondiali tiro a volo 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Si terranno ad Atene, in Grecia, da venerdì 10 a sabato 18 ottobre, i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, che assegneranno i titoli iridati solamente nelle specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di trap e skeet e quella a coppie miste del trap.

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre spazio alle qualificazioni dello skeet individuale, con le finali previste sempre domenica 12, mentre da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre si disputeranno le qualificazioni del trap individuale, con le finali in programma sempre venerdì 17, infine sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste.

I Mondiali senior 2025 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming di tutte le finali sarà garantita dal canale YouTube ISSF, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle finali della manifestazione iridata.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A VOLO 2025

Venerdì 10 ottobre

8.00 Qualificazioni skeet maschile e femminile (50 piattelli)

Sabato 11 ottobre

8.00 Qualificazioni skeet maschile e femminile (50 piattelli)

Domenica 12 ottobre

8.00 Qualificazioni skeet maschile e femminile (25 piattelli)

14.00 Finale skeet femminile

15.30 Finale skeet maschile

Mercoledì 15 ottobre

8.00 Qualificazioni trap maschile e femminile (50 piattelli)

Giovedì 16 ottobre

8.00 Qualificazioni trap maschile e femminile (50 piattelli)

Venerdì 17 ottobre

8.00 Qualificazioni trap maschile e femminile (25 piattelli)

14.00 Finale trap femminile

15.30 Finale trap maschile

Sabato 18 ottobre

8.00 Qualificazioni trap a coppie miste (75 piattelli)

14.30 Finali trap a coppie miste

