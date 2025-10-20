Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025-2026: tutti gli eventi da Soelden alle Finali

La stagione 2025-2026 dello sci alpino comincerà nel fine settimana del 25-26 ottobre da Sölden (Austria), dove si disputeranno due giganti. Aprirà il settore femminile nella giornata di sabato, gli uomini saranno invece impegnati domenica.

I due circuiti, quello delle ragazze e quello dei maschi, resteranno uniti per qualche tappa. Levi, Gurgl e Copper Mountain vedranno difatti impegnati ambedue i generi sulle stesse nevi, seppur in giorni diversi. Dopodichè, da dicembre, avverrà la separazione che diventerà una costante, salvo l’eccezione del pre-mondiale di Crans Montana.

A proposito di separazione, vi sarà l’insolita dinamica di vedere le gare di sci alpino dei Giochi olimpici in due località differenti, peraltro geograficamente distanti. Gli uomini, come sappiamo, saranno di scena a Bormio. Le donne competeranno a Cortina d’Ampezzo.

La reunion avverrà in occasione delle finali, che si disputeranno a fine marzo a Lillehammer. A seguire, vengono elencati in ordine cronologico tutti gli appuntamenti dell’inverno 2025-2026 dello sci alpino.

SCI ALPINO – STAGIONE 2025-2026 TUTTI GLI APPUNTAMENTI

25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile

26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile

15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile

16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile

22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile

23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile

27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile

28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile

29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile

30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile

04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile

14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile

14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile

16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile

19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile

20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile

20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile

21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile

21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile

22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile

27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile

27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile

28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile

03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile

04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile

07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile

10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile

10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile

11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile

11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile

13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile

16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile

17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile

17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile

18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile

18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile

20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile

23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile

24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile

24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile

25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile

25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile

27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile

28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile

30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile

31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile

01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile

07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile

08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile

09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre MaschilE

10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile

11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile

14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile

16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile

12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile

15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile

18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile

28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile

28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile

01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile

01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile

07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile

07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile

08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile

08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile

14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile

14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile

15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile

15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Discesa Femminile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Discesa Maschile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Super-G Femminile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Super-G Maschile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Slalom Femminile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Gigante Maschile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Gigante Femminile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finale] – Slalom Maschile