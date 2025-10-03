Calendario A1 basket femminile 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff

Ritorna la Serie A1 femminile, che avrà un calendario sostanzialmente rivoluzionato da due fattori. Il primo è il pre-Mondiale che l’Italia giocherà a marzo (con regular season che proprio per questo finirà prima dello stesso), il secondo è quel che accade oltreoceano con le necessità portate in essere dalla stagione WNBA.

Quali le favorite? Schio e Venezia sopra tutte, e questo non è chiaramente in discussione. Per quel che riguarda, invece, la lotta per le altre posizioni ci sarà parecchio da discutere tra il mantenimento della situazione corrente per Geas e Campobasso e gli assalti di San Martino di Lupari e Derthona Basket, che stavolta può davvero avere di fronte il pubblico del nuovo palasport cittadino a Tortona.

La Serie A1 2025-2026 inizierà nei giorni da sabato 4 a domenica 5 ottobre e vedrà la fine al massimo il 26 aprile. Tutte le partite andranno su Flima Tv (per gli abbonati); copertura in chiaro di RaiSport con una partita ogni due settimane (più la Coppa Italia dal 3 al 6 gennaio).

CALENDARIO SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2025-2026

REGULAR SEASON

1a giornata

Opening Day – 4-5 ottobre 2025

2a giornata

11-12 ottobre 2025

3a giornata

19 ottobre 2025

4a giornata

25-26 ottobre 2025

5a giornata

1-2 novembre 2025

6a giornata

8 novembre 2025

7a giornata

23 novembre 2025

8a giornata

29-30 novembre 2025

9a giornata

3 dicembre 2025

10a giornata

6-7 dicembre 2025

11a giornata

14 dicembre 2025

12a giornata

20-21 dicembre 2025

13a giornata

28 dicembre 2025

14a giornata

10-11 gennaio 2026

15a giornata

18 gennaio 2026

16a giornata

24-25 gennaio 2026

17a giornata

1° febbraio 2026

18a giornata

7-8 febbraio 2026

19a giornata

15 febbraio 2026

20a giornata

21-22 febbraio 2026

21a giornata

28 febbraio-1° marzo 2026

22a giornata

7 marzo 2026

PLAYOFF

La sola comunicazione che si ha è che l’ultima partita della finale scudetto si giocherà al più tardi il 26 aprile 2026.