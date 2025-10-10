Calcio, vittorie di Francia e Germania nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

Serata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio e nei vari gironi la situazione si delinea sempre di più. Nel Gruppo A la Germania ha rispettato i pronostici e a Sinsheim si è imposta 4-0 contro il Lussemburgo. Le reti di Raum, Kimmich (doppietta) e Gnabry hanno affossato i lussemburghesi, in dieci per l’espulsione di Carlson dopo 20′. Nel medesimo girone, vittoria 2-0 dell’Irlanda del Nord contro la Slovacchia e situazione nel raggruppamento intricata con tre squadre a quota 6 punti.

Successo anche della Francia contro l’Azerbaijan nel Gruppo D. Al Parco dei Principi di Parigi, la selezione d’Oltralpe ha prevalso grazie ai gol di Mbappè, Rabiot e di Thauvin. Galletti in testa con 9 punti, a precedere l’Ucraina (4), Islanda (3) e gli azeri (1). Ucraini che hanno sbancato Reykjavik con un pirotecnico 5-3. Una partita dalle palpitanti emozioni in cui Ruslan Malinovskyi del Genoa è stato protagonista con una doppietta.

Nel Gruppo B, la Svizzera ha rafforzato la propria leadership, sconfiggendo in trasferta la Svezia. Sul rettangolo verde della Strawberry Arena di Solna, gli elvetici si sono imposti 2-0 coi gol di Xhaka al 65′ e di Mazambi al 90+4′. Nel medesimo raggruppamento, pari a reti bianche tra Kosovo e Slovenia. Rossocrociati dunque in vetta con 9 punti, davanti ai kosovari (4), agli sloveni (2) e agli svedesi (1).

In conclusione, nel Gruppo J il Belgio è stato fermato dalla Macedonia del Nord sullo 0-0 a Gand, mentre il Kazakistan ha sconfitto il Liechtenstein 4-0, con le marcature di Kenzhebek (doppietta), Zainytdinov e Qasym. Macedoni davanti a tutti con 11 punti (partita in più), a precedere i belgi (11) e i gallesi (10).