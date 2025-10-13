Calcio
Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: i risultati di oggi. Pareggia la Francia, bene la Germania
Nuovo turno per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Otto le partite in campo stasera: non sono mancate le sorprese, a partire dal pareggio della Francia in casa dell’Islanda. I vice campioni del mondo sono prima passati in svantaggio, poi hanno ribaltato il risultato per poi essere nuovamente raggiunti.
Convince la Germania che batte 1-0 in trasferta l’Irlanda del Nord con la rete del nuovo fuoriclasse Nick Woltemade. Molto bene il Belgio che cala il poker in casa del Galles: a segno due volte su rigore Kevin De Bruyne nel 4-2. Vincono anche Slovacchia, Kosovo e Ucraina.
TUTTI I RISULTATI ODIERNI
Galles – Belgio 2-4
8′ Rodon (G), 18′ rigore De Bruyne (B), 24′ Meunier (B), 76′ rigore De Bruyne (B), 89′ Broadhead (G), 90′ Trossard (B)
Irlanda del Nord – Germania 0-1
31′ Woltemade (G)
Islanda – Francia 2-2
39′ Palsson (I), 63′ Nkunku (F), 68′ Mateta (F), 70′ Hlynsson (I)
Macedonia del Nord – Kazakistan 1-1
54′ Karaman (K), 74′ Bardhi (M)
Slovacchia – Lussemburgo 2-0
55′ Obert (S), 72′ Schranz (S)
Slovenia – Svizzera 0-0
Svezia – Kosovo 0-1
32′ Asllani (K)
Ucraina – Azerbaigian 2-1
30′ Gutsulyak (U), 45’+3 autogol Mykolenko (A), 64′ Malinovskyi (U)