Calcio: nell’anticipo dell’ottava di Serie A il Napoli batte l’Inter e va in testa. Pari tra Cremonese e Atalanta

Quattro le partite in scena nell’anticipo del sabato dedicato all’ottavo turno del campionato di Serie A di calcio. La scena se l’è presa sicuramente il big match tra Napoli ed Inter che è andato a cambiare anche la classifica, oltre ad alzare alle stelle la tensione in campo.

I campani, reduci dalla clamorosa sconfitta in Champions League con il PSV, si sono prontamente riscattati: partita che è andata ad ondate, con i padroni di casa a sfruttare i momenti per portarsela a casa. A sbloccare il risultato è Kevin De Bruyne al 33’ su rigore (dopo la trasformazione infortunio per il belga). Il raddoppio è ovviamente di Scott McTominay che trova il 2-0 al 54’. I nerazzurri si riportano sotto con il rigore di Calhanoglu, ma gli entusiasmi sono spenti da Anguissa che chiude il match al 66’. Squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica scavalcando il Milan.

Nel primo pomeriggio pareggio con poche occasioni a Parma, con i padroni di casa bravi a fermare l’emergente Como sullo 0-0. 3-2 rocambolesco invece tra Udinese e Lecce: Karlstrom e Davis trovano l’uno-due nel primo tempo, Berisha riporta sotto gli ospiti al 59’, Buksa la chiude e Ndri accorcia al 96’.

L’ultimo match di giornata si è infiammato sul finale: 1-1 tra Cremonese ed Atalanta. Al primo gol in Serie A di Jamie Vardy, siglato al 78′, risponde Brescianini all’84’ per un pareggio che serve più ai padroni di casa.