Calcio, l’Italia U20 perde contro l’Argentina ma avanza comunque agli ottavi di finale dei Mondiali

L’Italia perde ma avanza al turno successivo dei Campionati Mondiali di calcio under 20 che si stanno disputando in Cile. All’Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso, infatti, gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Nunziata hanno perso per 1-0 contro l’Argentina ma, ad ogni modo, hanno staccato il pass per il prossimo turno. La classifica del Gruppo D, infatti, vede l’Argentina al comando con 9 punti in 3 uscite, seconda l’Italia con 4 punti, quindi Australia con 3 e Cuba con 1.

L’Argentina è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Barbi tra i pali, quindi linea difensiva composta da Fernandez, Pierani, Palacio e Soler, mentre Andrada e Delgado erano la mediana. Davanti, alle spalle di Sarco, agivano Carrizo, Montoro e Andino. L’Italia ha risposto con il 3-4-1-2 con Nunziante in porta, quindi Verde, Corradi e Natali in difesa. A centrocampo Idele, Riccio, Berretta e Benjamin. La coppia d’attacco era composta da Okoro e Konatè con Liberali a supporto.

Il match inizia all’insegna dell’equilibrio con un importante momento al 38° minuto del primo tempo. L’Italia, infatti, va a segno con Riccio, ma il VAR annulla per un fallo nell’azione del gol. Dopo l’intervallo le squadre cambiano molto e nel finale dell’incontro arriva la rete che decide tutto. Va a segno il neo-entrato Gorosito che, al 74°, fissa il punteggio sull’1-0. La girandola di cambi degli Azzurri non cambia le sorti del match.