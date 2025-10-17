Calcio
Calcio: l’Italia recupera una posizione nel ranking Fifa. La classifica aggiornata
Terminata un’altra delle finestre dedicate alle Nazionali di calcio. Qualificazioni ai Mondiali che si apprestano alla conclusione, tantissime le partite giocate, ovviamente si è andato ad aggiornare anche il ranking FIFA.
L’Italia, con i successi su Estonia ed Israele, recupera una posizione passando dalla decima alla nona, con la Croazia che ne perde due lasciando spazio agli azzurri e alla Germania. Davanti guida la Spagna, mentre l’Argentina campione del mondo in carica riesce a scavalcare la Francia in seconda piazza.
Il Brasile, sconfitto in amichevole dal Giappone, perde una posizione e passa settimo, con i Paesi Bassi ad approfittarne. Andiamo a scoprire il ranking aggiornato, mentre il prossimo cambiamento ci sarà il 21 novembre, fondamentale anche per i sorteggi in chiave playoff.
RANKING FIFA AGGIORNATO
|Posizione
|Squadra
|Punti
|1
|Spagna
|1880.76
|2
|Argentina
|1872.43
|3
|Francia
|1862.71
|4
|Inghilterra
|1824.30
|5
|Portogallo
|1778.00
|6
|Paesi Bassi
|1759.96
|7
|Brasile
|1758.85
|8
|Belgio
|1740.01
|9
|Italia
|1717.15
|10
|Germania
|1713.30
|11
|Croazia
|1710.15
|12
|Marocco
|1710.11
|13
|Colombia
|1695.72
|14
|Messico
|1682.52
|15
|Uruguay
|1677.57
|16
|Stati Uniti
|1673.49
|17
|Svizzera
|1653.32
|18
|Senegal
|1650.61
|19
|Giappone
|1645.34
|20
|Danimarca
|1641.02