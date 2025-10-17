Calcio

Calcio: l’Italia recupera una posizione nel ranking Fifa. La classifica aggiornata

Gianluca Bruno

Pubblicato

8 minuti fa

il

Retegui Kean / Lapresse

Terminata un’altra delle finestre dedicate alle Nazionali di calcio. Qualificazioni ai Mondiali che si apprestano alla conclusione, tantissime le partite giocate, ovviamente si è andato ad aggiornare anche il ranking FIFA.

L’Italia, con i successi su Estonia ed Israele, recupera una posizione passando dalla decima alla nona, con la Croazia che ne perde due lasciando spazio agli azzurri e alla Germania. Davanti guida la Spagna, mentre l’Argentina campione del mondo in carica riesce a scavalcare la Francia in seconda piazza.

Il Brasile, sconfitto in amichevole dal Giappone, perde una posizione e passa settimo, con i Paesi Bassi ad approfittarne. Andiamo a scoprire il ranking aggiornato, mentre il prossimo cambiamento ci sarà il 21 novembre, fondamentale anche per i sorteggi in chiave playoff.

RANKING FIFA AGGIORNATO

Posizione Squadra Punti
1 Spagna 1880.76
2 Argentina 1872.43
3 Francia 1862.71
4 Inghilterra 1824.30
5 Portogallo 1778.00
6 Paesi Bassi 1759.96
7 Brasile 1758.85
8 Belgio 1740.01
9 Italia 1717.15
10 Germania 1713.30
11 Croazia 1710.15
12 Marocco 1710.11
13 Colombia 1695.72
14 Messico 1682.52
15 Uruguay 1677.57
16 Stati Uniti 1673.49
17 Svizzera 1653.32
18 Senegal 1650.61
19 Giappone 1645.34
20 Danimarca 1641.02
