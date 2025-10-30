Calcio
Calcio, la Roma piega il Parma ed aggancia la vetta della Serie A. Torna al successo la Juventus
La nona giornata della Serie A 2025-2026 di calcio riporta la Roma in vetta alla classifica in coabitazione con il Napoli a quota 21, grazie alla vittoria centrata dai giallorossi ai danni del Parma per 2-1. In terza posizione a -3 da capitolini e partenopei si forma la coppia meneghina, in virtù dell’aggancio dell’Inter operato sul Milan in seguito alla rotonda vittoria dei nerazzurri sulla Fiorentina, sconfitta per 3-0.
Il Como si issa in quinta posizione a quota 16, grazie all’affermazione ottenuta dai lariani sugli scaligeri dell’Hellas Verona, battuto per 3-1. Torna al successo la Juventus, che prova a rialzarsi dopo un periodo nero e supera con identico punteggio l’Udinese.
I bianconeri agganciano a quota 15 il Bologna, bloccato in casa sullo 0-0 dal Torino. Ad un punto dalla Vecchia Signora e dai felsinei c’è la Cremonese, che acuisce la crisi del Genoa, espugnandone il campo e centrando il successo in trasferta per 0-2.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 9a giornata
Martedì 28 ottobre
LECCE-NAPOLI 0-1
ATALANTA-MILAN 1-1
Mercoledì 29 ottobre
COMO-H.VERONA 3-1
JUVENTUS-UDINESE 3-1
ROMA-PARMA 2-1
BOLOGNA-TORINO 0-0
GENOA-CREMONESE 0-2
INTER-FIORENTINA 3-0
Giovedì 30 ottobre
18.30 CAGLIARI-SASSUOLO
20.45 PISA-LAZIO
Classifica dopo 9 giornate
NAPOLI 21
ROMA 21
INTER 18
MILAN 18
COMO 16
BOLOGNA 15
JUVENTUS 15
CREMONESE 14
ATALANTA 13
UDINESE 12
TORINO 12
LAZIO* 11
SASSUOLO* 10
CAGLIARI* 9
PARMA 7
LECCE 6
H.VERONA 5
PISA* 4
FIORENTINA 4
GENOA 3
* = una partita in meno