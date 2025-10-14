Calcio, Inghilterra qualificata ai Mondiali 2026. Poker della Spagna, Portogallo beffato

È l’Inghilterra la prima squadra europea a staccare ufficialmente il biglietto per la fase finale dei Mondiali 2026 di calcio. La compagine allenata da Thomas Tuchel si è imposta con un perentorio 5-0 sul campo della Lettonia. Tre reti nella prima frazione sono state firmate da Gordon al 26′ e da Kane al 44′ e al 45+4′. Nella ripresa l’autogol di Tonisevs e la marcatura di Eze hanno completato il quadro realizzativo.

Per i leoni inglesi 18 punti e ormai irraggiungibili nel Gruppo K. Nel medesimo raggruppamento è arrivato il successo della Serbia (3-1) sul campo di Andorra, con lo juventino Dusan Vlahovic a segno nel match. Serbi attualmente terzi a una lunghezza dall’Albania.

Nel Gruppo E vittoria 4-0 della Spagna contro la Bulgaria. A Valladolid, la doppietta di Merino, l’autorete di Cernev e il rigore trasformato da Oyarzabal al 92′ sono valsi il poker alle Furie Rosse, leader del girone con tre punti di margine sulla Turchia. La formazione allenata da Vincenzo Montella ha potuto contare su un Yildiz super ispirato, a segno al 14′ e sempre nel vivo del gioco nel match contro la Georgia a Kocaeli. 4-1 per i turchi, con la doppietta di Demiral e il gol di Akgun. Per gli ospiti a segno Kochorashvili.

Nel Gruppo F festa rimandata per il Portogallo. Lusitani avanti 2-1 nel primo tempo grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo che ha ribaltato la situazione dopo l’iniziale vantaggio magiaro di Szalai. Al 90+1′, però, è arrivato il pari ungherese con Szoboszlai e quindi il ticket iridato non è stato timbrato. Portoghesi in vetta con 10 punti, cinque in più dell’Ungheria e 6 dell’Irlanda, vittoriosa 1-0 contro l’Armenia. Nello stesso gruppo dell’Italia (I), ininfluente pari 1-1 tra Estonia e Moldavia, essendo le due formazioni già eliminate.