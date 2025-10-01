Calcio
Calcio, il Napoli trova la prima vittoria in Champions League. Juventus raggiunta al 90′ dal Villareal
Si chiude con un bilancio abbastanza positivo di una vittoria ed un pareggio per i colori azzurri la giornata odierna che ha completato il quadro del secondo atto della fase campionato della Champions League 2025-2026 di calcio maschile. Buone notizie dunque per l’Italia nella massima competizione continentale per club dopo i successi ottenuti ieri da Inter e Atalanta.
Primi punti europei della stagione per il Napoli di Antonio Conte, che si mette alle spalle la sconfitta dell’esordio in trasferta contro il Manchester City e batte 2-1 lo Sporting Lisbona allo stadio ‘Maradona’ grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund (gol decisivo al 79′), assistito in entrambe le occasioni dalla nuova stella dei partenopei che risponde al nome del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. Ininfluente per i portoghesi la momentanea rete del pareggio siglata su rigore dal colombiano Luis Suarez al 62′.
Tante emozioni anche allo ‘Stadio della Ceramica’ di Villareal, con i padroni di casa che hanno strappato in extremis un pareggio alla Juventus trovando il gol del 2-2 al 90′ sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa dell’ex difensore bianconero Renato Veiga. La squadra piemontese deve rimandare dunque l’appuntamento con la prima vittoria in Champions dopo il rocambolesco 4-4 interno contro il Borussia Dortmund, nonostante l’esaltante rimonta odierna da 0-1 a 2-1 nei primi 15 minuti del secondo tempo con la clamorosa rovesciata di Federico Gatti ed il gol di uno scatenato Francisco Conceição.
Da segnalare nelle altre partite di oggi il successo dei campioni d’Europa in carica del PSG per 2-1 a Barcellona, dell’Arsenal in casa con l’Olympiacos per 2-0, del Dortmund 4-1 con l’Athletic Bilbao, del Qarabag 2-0 sul Copenaghe e del Newcastle in trasferta 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise oltre ai pareggi di Monaco-Manchester City 2-2 e Leverkusen-PSV 1-1.