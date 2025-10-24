Calcio
Calcio, il Milan si salva nel recupero contro il Pisa nell’anticipo di Serie A
Il Milan si salva in zona Cesarini nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: allo Stadio San Siro di Milano la capolista riesce ad evitare in extremis la sconfitta contro il Pisa, ex fanalino di coda della classifica, pareggiando per 2-2.
Nel primo tempo la sfida si mette subito bene per i rossoneri, che passano a condurre al 7′ con la rete di Leao su assist di Ricci, ma il Milan non chiude il match e va al riposo col minimo vantaggio. Nella ripresa, invece, è il Pisa a pareggiare i conti, grazie al rigore trasformato dal neoentrato Cuadrado.
Dovrebbe essere il Milan a cercare il successo, ed invece al minuto 86 è il Pisa a passare in vantaggio con la rete di Nzola su assist di Akinsanmiro. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pareggio e vengono premiati nel terzo minuto di recupero dal gol di Athekame, servito da Modric, che firma il definitivo 2-2.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 8a giornata
Venerdì 24 ottobre
MILAN-PISA 2-2
Sabato 25 ottobre
15.00 PARMA-COMO
15.00 UDINESE-LECCE
18.00 NAPOLI-INTER
20.45 CREMONESE-ATALANTA
Domenica 26 ottobre
12.30 TORINO-GENOA
15.00 H. VERONA-CAGLIARI
15.00 SASSUOLO-ROMA
18.00 FIORENTINA-BOLOGNA
20.45 LAZIO-JUVENTUS
Classifica dopo 8 giornate
MILAN* 17
INTER 15
NAPOLI 15
ROMA 15
BOLOGNA 13
COMO 12
JUVENTUS 12
ATALANTA 11
SASSUOLO 10
CREMONESE 10
UDINESE 9
LAZIO 8
CAGLIARI 8
TORINO 8
PARMA 6
LECCE 6
H.VERONA 4
PISA* 4
FIORENTINA 3
GENOA 3
* = una partita in più