Calcio, i convocati dell’Italia per le sfide a Estonia e Israele. Ripartono le qualificazioni ai Mondiali

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per gli impegni contro Estonia e Israele nelle qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 11 ottobre a Tallinn per affrontare la compagine balcanica e tre giorni dopo ospiteranno i mediorientali a Udine. L’ex centrocampista ha chiamato in causa 27 giocatori, con l’obiettivo di dare continuità ai due successi ottenuti il mese scorso sempre contro queste avversarie per continuare a inseguire il pass per la prossima rassegna iridata.

Spiccano le prime convocazioni di Hans Nicolussi Caviglia (centrocampista della Fiorentina) e di Nicolò Cambiaghi (attaccante del Bologna), mentre tornano in azzurro Matteo Gabbia (difensore del Milan) e Bryan Cristante (centrocampista della Roma) dopo un anno di assenza. Gianluigi Donnarumma sarà il portiere di riferimento, tra i difensori spiccano Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Gianluca Mancini.

A centrocampo i riferimenti saranno gli interisti Nicolò Barella e Davide Frattesi, Sandro Tonali (convincente al Newcastle) e lo juventino Manuel Locatelli. L’attacco ripartirà da Mateo Retegeui, Moise Kean, Riccardo Orsolini e Matteo Napolitano. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio.

CONVOCATI ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham)

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle)

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).