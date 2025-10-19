Calcio femminile, vittorie di Roma e Juventus nel 3° turno. Napoli ko e pari dell’Inter

Calato il sipario sul terzo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Tre gli incontri a conclusione della giornata della massima serie in “rosa” e il responso è stato il seguente: Roma in testa e a punteggio pieno. Allo Stadio Giuseppe Piccolo le giallorosse hanno incrociato le padrone di casa del Napoli Women e il risultato è stato favorevole.

La formazione allenata da Luca Rossettini si è imposta 3-1 grazie alle reti di Giulia Dragoni al 46′ e di Alice Corelli al 49′ e all’82’. Tre reti azzurre che avranno rallegrato anche il CT della Nazionale italiana, Andrea Soncin. Nei minuti di recupero, al 90+1′, è arrivata la marcatura delle vesuviane della belga Davinia Vanmechelen. Con questo risultato, come detto, capitoline a quota 9 punti in graduatoria, mentre le napoletane restano ferme a 6, gli stessi della Lazio.

Biancocelesti sconfitte dalle campionesse d’Italia della Juventus allo Stadio Mirko Fersini. La Vecchia Signora ha espugnato il rettangolo verde laziale grazie al gol di Cristiana Girelli all’86’. Un risultato importante per le bianconere che, dopo un avvio di campionato incerto, hanno ottenuto la prima vittoria in campionato. Quattro punti in classifica per le ragazze allenate da Max Canzi.

A chiusura del turno, l’Inter non è andata oltre lo 0-0 contro il Parma tra le mura amiche dell’Arena Civica Gianni Brera. Beneamata che sale a quota 5 punti in classifica generale, mentre le ducali salgono a 4.