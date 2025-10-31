Calcio femminile, riprende la Serie A: la Juve cerca continuità, Roma-Inter il big match del 4° turno

Dopo la settimana di pausa dedicata alla Nazionale, riprende la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, Campionato arrivato alla sua quarta giornata. Si tratta di un turno particolarmente ricco, che sarà contrassegnato da un emozionante scontro al vertice che vedrà confrontarsi la capolista Roma con l’Inter.

Le giallorosse sono le uniche del lotto ad aver compiuto fino a questo momento un percorso netto battendo rispettivamente Parma, Milan e Napoli. Leggermente più complesso il cammino delle nerazzurre, vittoriose contro la Ternana ma poi frenate da un pareggio prima dalla Fiorentina e, successivamente, dalla compagine parmigiana.

Attenzione perché a giovare dello scontro diretto potrebbe essere la Lazio, al momento seconda con 6 punti e pronta ad affrontare una disputa delicatissima contro il Milan, a sua volta in possesso un ruolino di marcia formato da un successo e due K.O. Discorso speculare per il Napoli, altro team a quota 6 ed alle prese di una sfida abbordabile contro il Parma.

Inutile dire tuttavia che i fari saranno puntati anche sulla Juve che, a seguito della fondamentale vittoria a Formello contro le biancocelesti, sono intenzionate a conquistare altri tre punti trovandosi al cospetto della neopromossa Ternana. Tra le altre partite spiccano una gustosissima Sassuolo-Fiorentina e Como Genoa. Di seguito il programma completo.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: PROGRAMMA QUARTA GIORNATA