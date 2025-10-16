Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le sfide a Brasile e Giappone: zoccolo duro confermato, novità e ritorni

L’Italia si appresta a tornare in campo dopo la splendida cavalcata agli Europei di calcio femminile, dove le azzurre si sono dovute arrendere soltanto ai supplementari all’Inghilterra, poi capace di conquistare il titolo continentale. La nostra Nazionale è attesa da quattro amichevoli di elevata caratura tecnica contro le prime tre formazioni extra-europee del ranking FIFA: si incomincerà venerdì 24 ottobre contro il Giappone a Como, si proseguirà martedì 28 ottobre contro il Brasile a Parma e si concluderà negli Stati Uniti d’America con un doppio confronto contro le padrone di casa (29 novembre a Orlando e 2 dicembre a Fort Lauderdale).

Il CT Andrea Soncin ha diramato le convocazioni per le sfide contro le asiatiche e le sudamericane, chiamando in causa trenta calciatrici. Ci sono un paio di novità rispetto allo zoccolo duro che ha brillato agli Europei: la difensore Caterina Ambrosi (capitana del Parma) e l’attaccante Alice Corelli (Roma), pronte a indossare la maglia azzurra per la prima volta. Giulia Dragoni rivede la Nazionale dopo l’operazione alla caviglia che le aveva impedito di partecipare alla rassegna continentale, oltre alla centrocampista della Roma torneranno anche Federica D’Auria (esterna della Lazio) e Nadine Nischler (centrocampista del Como).

Gli infortuni non hanno permesso di prendere in considerazione Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo. Presenti le big che hanno brillato agli Europei: Laura Giuliani, Elena Linari, Cecilia Salvai, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Arianna Caruso, Sofia Cantore. Il raduno è previsto domenica 19 ottobre, ci sarà anche il ritorno di Sara Gama, storica capitana che vestirà i panni della nuova capo delegazione della squadra.

CONVOCATE ITALIA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).