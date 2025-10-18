Calcio femminile: la Fiorentina batte il Milan con una rimonta in pieno recupero nel sabato di Serie A, bene Sassuolo e Genoa

Clamoroso al Viola Park. La Fiorentina ha battuto per 4-3 il Milan in occasione della partita più importante del sabato valido per la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Partita entusiasmante quella messa in scena dalle toscane, fino al secondo minuto di recupero incredibilmente sotto 2-3, salvo poi trovare due goal all’ultimo respiro.

Match che parte in salita per il diavolo, sotto al 25’ dopo un calcio di rigore trasformato da Severini, vera boccata d’aria dopo un vero e proprio assedio di matrice meneghina. Le ragazze allenate da Suzanne Bakker però non ci stanno e, al 32’, pareggiano subito i conti per merito di un destro di Renzotti scaturito da un assist di Kyvag.

Le meneghine con l’inerzia dalla loro parte ci prendono gusto con Soffia, autrice di una rete dai contorni similari a quella precedente. Nella ripresa però le toscane vengono fuori, ripristinando gli equilibrio sugli sviluppi da un calcio d’angolo e trovando la testa di Janogy, la quale batte a rete la sfera servita da Snerle. La sfida affronta quindi un momento di stallo, interrotto al 77’ ancora da Monica Renzotti, con un sinistro capitalizzato dopo una bella giocata individuale.

Ma proprio mentre tutto sembrava perduto, ecco l’orgoglio della Viola che, al quarto minuto di extra time, trova ancora il pareggio ancora con un gran colpo di testa di Janogy, stavolta su cross da destra di Severini. La pressione si alza, e il Milan fa la frittata, sbagliando una manovra difensiva peggiorata da una papera di Giuliani che consente a Tryggvadottir di calare il poker della vittoria.

Da segnalare inoltre il successo di misura del Sassuolo, capace di prendere tre punti preziosi battendo il Como 1-0 grazie al timbro di Ndjoah Sto, bravissima a farsi trovare sottoporta in un calcio d’angolo battuto corto con un contributo significativo da parte di Clelland. Benissimo inoltre il Genoa, squadra che ha battuto per 3-1 la Ternana affidandosi ai sigilli di Hilaj (31’), Lipman (66’) e Monterubbiano (69’). Di Pellegrino (35) invece il goal del momentaneo pareggio siglato dalle umbre.