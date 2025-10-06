Calcio femminile, Juventus all’esordio in Champions League contro il Benfica: obiettivo tre punti

Cominciare col piede giusto. Domani (ore 18:45), all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus farà il proprio esordio nell’edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. La squadra allenata da Max Canzi se la vedrà contro il Benfica e l’obiettivo saranno i tre punti, sfruttando il fattore campo.

Una formula nuova quella della massima competizione continentale in “rosa”, seguendo in scia quanto già accaduto nella scorsa stagione a livello maschile. Juventus parte di un raggruppamento unico a 18 squadre, dovendo incrocierà sei compagini diverse nella cosiddetta “League Phase“, disputando la metà delle partite in casa e l’altra metà in trasferta. Oltre all’impegno casalingo contro il club portoghese, le bianconere sfideranno tra le mura amiche il Lione e il Manchester United, mentre in trasferta se la vedranno contro il Bayern Monaco, il St. Polten e l’Atletico Madrid.

Secondo questo nuovo formato, quindi, le prime quattro classificate in questa fase si qualificheranno automaticamente per i quarti di finale, mentre le squadre che termineranno tra il 5° e il 12° posto disputeranno i playoff a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Le compagini dal 13° al 18° posto verranno eliminate. Le quattro vincitrici degli spareggi completeranno il quadro delle qualificate ai quarti.

La Juve vorrà, quindi, iniziare bene e trovare la via della rete. Un’annata cominciata col primo titolo nella Serie A Women’s Cup per le campionesse d’Italia, a segno nella finale contro la Roma. Pari a reti bianche, invece, nel primo turno della massima serie sul campo del Sassuolo. Polveri bagnate per le ragazze di Canzi e si spera che l’aria della Champions sappia stimolare.

Vecchia Signora che dovrebbe disporsi in campo secondo un 3-4-1-2 con Beccari e Cambiaghi a comporre il tandem offensivo, supportate da Krumbiegel. Thomas, Libran, Rosucci e Brighton dovrebbero comporre la cerniera di centrocampo, a protezione della retroguardia con Kullberg, Calligaris e Cascarino. Tra i pali de Jong cercherà di tenere la propria porta inviolata. Benfica che nel proprio campionato ha disputato tre partite, con due vittorie e un pareggio. Nell’ultimo match c’è stata una roboante vittoria (8-0) contro il Damaiense.