Calcio femminile: Fiorentina-Inter il big match della seconda di Serie A, la Juve accoglie il Parma

Si infiamma subito la lotta nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Questo weekend si svolgerà infatti un secondo turno contrassegnato da due scontri molto importanti, molto utili in ottica classifica. In tal senso, i riflettori saranno puntati sul big match che dovrà confrontarsi Fiorentina e Inter.

Due squadre, due situazioni molto diverse. Le nerazzurre infatti, una volta assorbita la grande delusione in Champions, hanno cominciato il Campionato nel migliore dei modi, battendo per 5-0 la neopromossa Ternana. Le toscane invece sono cadute, non senza sorpresa, nei confronti del Napoli.

Attenzione poi al vìs-a-vìs tra Roma e Milan, in cui le rossonere dovranno dimostrare di poter compiere quello step in più per poter competere ad armi pari con una delle grandi protagoniste di questo movimento. Entrambe sono uscite vittoriose dalla prima partita, superando rispettivamente Parma (4-0) e Genoa (1-2).

Fari puntati inoltre sulla Juventus, ferma con un solo punto dopo il pareggio contratto contro il Sassuolo. La Vecchia Signora tuttavia si ritroverà ad affrontare in sempre ostico Como (sconfitto una settimana fa contro la Lazio), mentre le emiliane se la vedranno invece con il Parma. Gli altri scontri saranno invece tra Ternana e Napoli e tra Lazio e Genoa.