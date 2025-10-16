Calcio
Calcio femminile: beffa per la Juve in Champions. Il Bayern vince 2-1 con un goal in pieno recupero
Che beffa. La Juventus cade sul più bello e cede il passo al Bayern Monaco in occasione del secondo match valido per il girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Esito sfortunato per le ragazze di Massimiliano Canzi che, malgrado una sfida sulla difensiva erano ad un passo dallo strappare un preziosissimo punto in terra tedesca, salvo poi arrendersi a pochi istanti dalla fine.
Tutt’altro che semplice l’inizio delle bianconere che, dopo delle primissime battute a ritmi blandi, subiscono sempre di più l’avanzata delle avversarie, le quali prendono il pallino del gioco fino a passare in vantaggio al nono giro di orologio con Harder, brava ad incornare in rete sul primo palo capitalizzando un cross partito dalla sinistra grazie ad una magia di Buhl. La situazione rischia di complicarsi poco dopo, precisamente al 13′, quando Tanikawa colpisce la traversa sfiorando il raddoppio.
Nel mezzo di un vero e proprio assedio, la Vecchia Signora trova però il guizzo vincente che spezza temporaneamente l’inerzia sfruttando una punizione-capolavoro di Schatzer, autrice di un sinistro a giro chirurgico che non lascia scampo a Grohs. Le teutoniche però si riversano di nuovo avanti, provando di tanto in tanto qualche accelerazione addormentando al punto giusto la partita. Un brivido vero sopraggiunge a tre minuti dal duplice fischio complice un secondo legno, colpito stavolta da Stanway con un bolide partito da fuori area.
Nella ripresa il copione non cambia, con il Bayern che imposta e con la Juve che tenta di alzare le barricate. Dopo appena cinque minuti di secondo tempo Buhl si inventa un altro numero e va di nuovo vicinissima al 2-0. La squadra tedesca gravita costantemente nell’area juventina, fino all’assedio finale che termina con la rete di Schuller che, in qualche modo, con una zampata fortuita manda la sfera al di là della linea su un’azione confusionaria.
A nulla è servito il salvataggio di Harkiven, inizialmente graziata dall’arbitro ma non del VAR che, dopo una revisione, ha assegnato il goal alle bavaresi. Alla disperata, le giocatrici ospiti si riversano in avanti, trovando però la risposta del muro rivale. Nel prossimo match, la Juventus sfiderà l’Atletico Madrid, ancora una volta fuori casa.