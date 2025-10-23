Calcio femminile, Andrea Soncin: “Affronteremo il Giappone con lo spirito di controllare la gara”

Domani la Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Dopo il brillante percorso negli Europei in Svizzera dove le azzurre si sono spinte fino alle semifinali, andando vicinissime alla qualificazione per l’atto conclusivo, ritroveremo la squadra allenata da Andrea Soncin per una serie di amichevoli utili per sondarne la forza, funzionali al processo di crescita della compagine tricolore.

A Como ci sarà il confronto (ore 18.15) contro il Giappone in una partita in cui Soncin si aspetta di avere i miglioramenti che hanno caratterizzato la propria gestione. Una squadra che ha saputo accrescere le proprie certezze, mettendo in mostra doti tecniche e caratteriali importanti. Il test contro le nipponiche sarà probante, essendo la formazione asiatica molto dotata nel palleggio.

“Il Giappone ha grande capacità nelle distanze di relazione ed è molto incisivo nel riproporsi in avanti. Hanno un blocco medio molto fitto e questo gli consente di gestire bene il possesso e le transizioni. Noi partiremo come sempre con l’obiettivo di controllare la gara, cercando di gestire il pallone con coraggio e qualità“, ha dichiarato il tecnico italiano in conferenza stampa.

In sostanza, replicare quanto di buono notato nella rassegna continentale: “La sensazione è che il sottile filo rosso con l’esperienza vissuta in Svizzera non si sia mai spezzato. È bello ritrovare le ragazze così determinate e così desiderose di stare insieme e tornare a vestire questa maglia. Siamo ripartite da dove avevamo finito e ora ci aspettano due partite che possono darci tanta esperienza. Abbiamo scelto di giocarle in Italia per far vivere ai giovani la passione che l’azzurro può regalare e per far vedere quello che queste ragazze sanno fare. Sono certo che Como e Parma ci accoglieranno alla grande“.