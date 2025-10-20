Calcio: Cremonese e Udinese si dividono la posta in Serie A. Record negativo di goal nel settimo turno

Termina con un pareggio la settima giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio. In occasione del posticipo infatti Cremonese e Udinese si sono divise la posta segnando un goal per parte e salendo rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto della classifica.

A mettere per primi il musetto davanti sono stati i grigiorossi con Terraciano che, dopo appena quattro minuti di orologio, buca la porta difesa da Okoye con una incornata sugli sviluppi di un calcio piazzato partito da Vandeputte.

Poi, nella ripresa, a ripristinare gli equilibri ci ha pensato Zaniolo, anche lui artefice di un colpo di testa capitalizzato dopo una pregevole manovra in contropiede siglata al minuto 51. Il match sale quindi di intensità, con i friulani che cercano di sfruttare l’inerzia. Eppure, l’occasione più ghiotta sarà di matrice lombarda con Franco Vasquez che, da subentrato, colpisce in pieno il palo su un calcio di punizione al 79′.

Va dunque in archivio un turno che resterà nella storia: secondo le statistiche infatti questa è stata in assoluto la giornata con meno goal segnati da quando il massimo Campionato è composto da 20 squadre. Sono stati solo undici le reti messe a referto. Sperando che sia trattato solo di un caso.