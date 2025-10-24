Calcio a 5: ruggiti di Roma e L84! Meta Catania fermata sul pari, Feldi Eboli in vetta riposando

La 5a giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sui campi del massimo campionato italiano di futsal.

Vittoria pesantissima per la Roma 1927, 2-1 al Napoli, e la L84, che si impone 3-7 a Capurso sui pugliesi: capitolini trascinati dalla doppietta di Gonzalez, piemontesi invece ispirati dalle due griffe a testa di Salas e Liberti.

In testa alla classifica, pur riposando, ci rimane invece la Feldi Eboli, visto che sia lo Sporting Sala Consilina sia la Meta Catania sono incappate in due pareggi rispettivamente contro l’Active Network (3-3) e la Sandro Abate, addirittura 6-6 fra i campani e gli etnei; senza dimenticare, sempre in tema di partite dove le squadre si sono equivalse, l’1-1 fra CDM Futsal e Fortitudo Pomezia.

Infine da registrare vi sono il larghissimo 1-6 della Came Treviso sul campo del Genzano, due reti per l’eterno Japa Vieira, e il 5-2 interno del Cosenza sul Mantova, con i calabresi capaci di rimontare lo svantaggio iniziale per poi scatenarsi con Trentin, Marcelinho, Bissoni e soci.

LA CLASSIFICA

Feldi Eboli 12

Sporting Sala Consilina 10

Meta Catania 10

L84 Torino 9

Mantova 9

Roma 9

Active Network 7

Napoli 7

Ecocity Genzano 6

Sandro Abate 4

Capurso 4

Came Treviso 4

Fortitudo Pomezia 4

Cosenza 3

CDM Futsal 2