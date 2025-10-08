Calcio a 5, Napoli espugna Genzano nel big match del 3° turno di Serie A

Calato il sipario sul terzo turno (infrasettimanale) della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Si era in attesa del big match di questa giornata tra Genzano e Napoli, dopo che Meta Catania e Feldi Eboli avevano mostrato i muscoli ieri e si sono confermate a punteggio pieno.

Partita all’ultimo respiro al Palazzetto dello Sport Gino Cesaroni. I castellani andavano in cerca di riscatto dopo la sconfitta in extremis di Catania, mentre i partenopei volevano dare un seguito all’affermazione casalinga contro il Global Work. Una sfida nella sfida, visto il confronto sulle panchine tra Ciccio Angelini (Napoli) e Fulvio Colini (Genzano). Alla fine della fiera, l’hanno spuntata gli azzurri per 3-2.

I padroni di casa avevano convinto maggiormente nel primo tempo, spinti da uno strepitoso Micheletto. È stato proprio il n.77 a realizzare, approfittando di un errore di Varela e sbloccando il risultato al 14′. Un primo tempo che si è chiuso 1-0, con un passivo che avrebbe potuto essere maggiore per quanto fatto dalla formazione di Colini.

Nella ripresa c’è stato il raddoppio dell’Ecocity, con Micheletto uomo assist per De Oliveira che ha trasformato da due passi al 24′. La partita sembrava decisa, ma il calo dei padroni di casa ha consentito agli ospiti di ribaltare in maniera incredibile il tutto. A 3′ dalla fine Angelini ha giocato il tutto per tutto, col portiere di movimento. Una mossa che ha sorriso ai campani.

A vestire i panni del mattatore è stato Renzo Grasso, in grado di scrivere una storia diversa in questo match. Per lui una strepitosa tripletta, confezionata ai minuti 38, 39 e 40. In 180″ un incontro nelle mani di Genzano si è trasformato nella remuntada napoletana. In questo modo, si è tramutato in realtà il secondo successo di fila di Napoli e il secondo ko consecutivo dell’Ecocity.