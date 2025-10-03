Calcio a 5
Calcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli vanno in testa alla Serie A. Domani i posticipi
Il secondo turno della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente aperto con gli anticipi di venerdì 3 ottobre. Ecco come sono andate le cose nei match in agenda.
Vittoria pesantissima della Meta Catania: i siciliani si impongono 5-4 contro il Genzano, in un match tiratissimo risolto in favore dei padroni di casa, che perdevano 0-1 al termine del primo tempo, grazie alla doppietta di Turmena e alle zampata di Canal e di Pulvirenti (da portiere di movimento).
Larghissimo invece il successo della Feldi Eboli: 5-1 alla Roma 1927 e testa della classifica, insieme agli etnei a punteggio pieno.
Poi altre due vittorie interne: quella del Napoli sul Capurso, con i partenopei che stritolano 4-1 i pugliesi (con Perugino ad aprire le marcature), e quella del Mantova sul CDM Futsal per 2-1 (decisivo Caique).
Infine, c’è da registrare il blitz per 4-5 della Sandro Abate sul campo del Cosenza: campani dominanti, addirittura sull’2-5 a meno di quattro giri di lancette dalla fine, poi quasi rimontati dai calabresi che però non sono riusciti a trovare l’ultimo colpo di reni per impattare.
Domani gli ultimi due match che andranno a chiudere questo turno: Came Treviso-Active Network, dalle 17.30, e Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina, dalle 18.00. A riposare è la L84 Torino.