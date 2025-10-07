Calcio a 5
Calcio a 5, le convocate dell’Italia femminile per il raduno di Roma: 19 le azzurre scelte da Francesca Salvatore
La marcia d’avvicinamento dell’Italia ai primi storici Mondiali Femminili di calcio a 5 prosegue. In vista del primo raduno premondiale, che si terrà a Roma dal 13 al 16 ottobre infatti, la ct della nazionale Francesca Salvatore ha reso nota la sua lista di convocate.
Sono 19 le atlete selezionate: 3 portieri e 16 giocatrici di movimento, in un gruppo consolidato che include la “novità” di Elisa Narcisi della Women Roma, tornata in azzurro dopo la convocazione del febbraio 2024, in occasione del test contro la Svezia.
Di seguito l’elenco completo delle giocatrici che si ritroveranno al CPO Giulio Onesti fra una settimana, mentre il secondo – lungo – stage è previsto dal 3 al 12 novembre, con i Mondiali che invece inizieranno, nelle Filippine, il 21 novembre.
Portieri: Ana Carolina Sestari (Women Roma), Denise Carturan (Città di Falconara), Anthea Polloni (Soccer Altamura);
Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (Women Roma), Gaby Vanelli (Women Roma), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Ludovica Coppari (Kick Off), Erika Ferrara (Città di Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Alice Virdis (Cagliari), Rafaela Dal’Maz (Poio Pescamar), Renata Adamatti (CMB), Elisa Narcisi (Women Roma).
Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Match analyst: Riccardo Manno; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Daniela Grande e Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Jacopo Tadini.