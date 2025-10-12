Calcio a 5, Feldi Eboli a punteggio pieno in Serie A. Cade la Meta Catania nel 4° turno

Calato il sipario sul quarto turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. A completamento della giornata il responso è stato il seguente: una sola squadra a punteggio pieno. Si parla della Feldi Eboli. La compagine di Lucho Antonelli ha imposto la propria legge al Palasele, imponendosi 6-0 contro il Pirossigeno Cosenza.

Una partita il cui risultato finale è un po’ bugiardo, per quanto messo in mostra dagli ospiti nel corso del match. Tuttavia, la rete di Caponigro è stato una sorta di turning-point sugli equilibri del match. Nella ripresa, poi, le Volpi si sono scatenate: Calderolli, Dal Cin, Kenji, Gui e Selucio sono andati a segno e hanno contribuito al festival delle realizzazioni. Eboli, dunque, salita a quota 12 punti in 4 incontri disputati.

L’altra notizia di questo turno è il termine dell’imbattibilità interna dei bi-campioni d’Italia della Meta Catania, che durava dal gennaio dello scorso anno. Gli etnei, infatti, sono stati battuti 2-1 dalla Roma 1927. Giallorossi che hanno interpretato in maniera perfetta il match, passando in vantaggio con Cutroneo all’11’ e raddoppiando con Fortino al 21′. La marcatura di Podda al 19′ non è servita per rimettere in carreggiata Catania, costretta a incassare il ko.

In classifica generale, dunque, la Meta è seconda a 9 punti con Sportin Sala Consilina e Mantova, mentre la formazione capitolina è salita a quota 6 punti in graduatoria.