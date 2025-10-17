Brutto colpo per Lorenzo Musetti: non scavalca De Minaur ed ora possono avvicinarsi Auger-Aliassime e Rune

Lorenzo Musetti spreca una buona occasione per incamerare altri 50 punti in classifica e fallisce almeno per questa settimana l’operazione sorpasso su Alex de Minaur, confermandosi all’ottavo posto nella Race stagionale. Il numero 2 d’Italia è stato sconfitto per la prima volta in carriera (dopo aver sempre vinto nei quattro precedenti) dal big server Giovanni Mpetshi Perricard, vedendo sfumare l’ingresso tra i semifinalisti dell’ATP 250 di Bruxelles 2025.

Musetti, accreditato della prima testa di serie, avrebbe comunque dovuto fare i conti in semifinale con un avversario molto ostico come il ceco Jiri Lehecka e non sarebbe stato semplice arrivare fino in fondo nel torneo belga. Il toscano si ferma dunque a quota 3485 punti nella Race, a -60 dalla settima piazza di De Minaur, a -235 dal sesto posto di Ben Shelton e a -350 dal quinto di Taylor Fritz.

Questo terzetto non era impegnato questa settimana nei vari ATP 250 in corso di svolgimento tra Belgio, Svezia e Kazakistan, quindi la situazione in classifica rimarrà invariata per tutto il weekend all’interno della top8. Qualcosa potrebbe cambiare però al di fuori della zona qualificazione per le ATP Finals di Torino, infatti sono ancora in corsa diversi giocatori che stanno inseguendo un posto al Master (confidando anche nel probabile forfait di Novak Djokovic, che libererebbe uno spot aggiuntivo).

Musetti rischia di venire avvicinato nella Race da alcuni avversari diretti come il canadese Felix Auger-Aliassime (in corsa a Bruxelles), il danese Holger Rune (già in semifinale a Stoccolma), il norvegese Casper Ruud (in gara a Stoccolma) ed il russo Daniil Medvedev (in semifinale ad Almaty). In caso di vittoria del rispettivo torneo, per dare alcuni riferimenti, il distacco nei confronti dell’azzurro si ridurrebbe a 340 punti per Auger-Aliassime, 745 per Rune e 925 per Medvedev.