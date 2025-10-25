Bruno Vespa rincara la dose su Sinner: “Serve aggiungere altro?”

Proprio mentre si stava esaurendo progressivamente il polverone scaturito nei giorni scorsi dall’annuncio dell’assenza di Jannik Sinner alle Finals della Coppa Davis 2025, per dare giustamente spazio al tennis giocato e agli ottimi risultati del movimento azzurro all’ATP 500 di Vienna, Bruno Vespa ha provato a riaccendere la miccia puntando nuovamente il dito contro il numero 2 al mondo.

Ricordiamo che in data 22 ottobre il conduttore di Porta a Porta aveva scritto su X il seguente post: “Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alcaraz (denominato erroneamente ‘Alvarez’ in una prima versione del post, ndr) che scende in campo per la sua Spagna“.

Ovviamente la sezione commenti di quel post era stata invasa perlopiù da critiche nei confronti di Vespa, che dopo tre giorni ha voluto rincarare la dose: “Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?“. Anche in questo caso sono fioccate le reazioni negative al suo post, ma vedremo se questa polemica andrà avanti con nuovi capitoli.