Boxe, slitta il debutto da pro’ di Aziz Abbes Mouhiidine

Slitta il debutto da professionista di Aziz Abbes Mouhiidine. Il pugile campano, che nel corso della sua carriera da dilettante ha conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali e ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, aveva perso lo scorso 30 giugno per ko contro lo statunitense Malachi George nella World Boxing Cup ad Astana, al suo ritorno sul ring dopo la sconfitta rimediata ai Giochi contro Lazizbek Mullojonov.

L’azzurro avrebbe dovuto affrontare Juan Carlos Rodriguez tra i pesi massimi leggeri al Centro Commerciale Porte di Catania nella giornata di domenica 26 ottobre. Erano previste sei ripresi da tre minuti ciascuna contro un avversario non di rango (19 vittorie e 12 sconfitte). Il suo avversario non si presenterà però nella località siciliana e non si è riuscito a trovare un altro rivale, impedendo così l’esordio di Mouhiidine: andrà individuata un’altra occasione dal suo procuratore Davide Bianchi.

A Catania combatterà invece Salvatore Cavallaro, che incrocerà i guantoni con Omar José Leones Lois (9-0) tra i pesi supermedi, dove sono previsti cinque round da tre minuti ciascuno. Il 30enne conquistò la medaglia di bronzo tra i dilettanti ai Mondiali 2021, tra l’altro dopo aver recuperato in tempo di record da una lesione del tendine.

Nel comunicato stampa si legge: “Cari amici e sostenitori, nella tarda serata di ieri abbiamo appreso che l’avversario di Abbes Mouhiidine non potrà prendere parte all’incontro previsto. Nonostante intense ore di lavoro e numerosi tentativi, non è stato possibile individuare un sostituto all’altezza per garantire un match di pari livello. Abbes sarà comunque presente a Catania, per incontrare il pubblico e salutare personalmente i fan che da settimane aspettavano questo momento“.