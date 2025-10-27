Boxe
Boxe, i convocati dell’Italia per il raduno di novembre ad Ostia
Dopo la conclusione della stagione internazionale 2025, i pugili italiani si terranno attivi con oltre due settimane di allenamenti. L’ultimo appuntamento dell’anno saranno infatti le fasi nazionali dei Campionati Italiani Elite maschili e femminili, preceduti da quelli riservati agli Under 19.
Dal 3 al 21 novembre, i pugili saranno impegnati per un vero e proprio Training Camp che, oltre agli Elite, comprende anche la partecipazione di atleti Under 23. Gli allenamenti si terranno ad Ostia, al PalaFijlkam e nelle scorse ore il Direttore Tecnico di Itaboxing, Giovanni De Carolis, ha diramato la lista dei convocati.
Si tratta di:
50 Kg ATTRATTIVO SALVATORE CP PROFIGHTING NAPOLI CLUB
50 Kg CAMIOLO ALESSIO GS FIAMME ORO
55 Kg BOURAOUIA BADR EDDINE CP BOXE BIZZARRO
55 Kg SCIACCA TOMMASO SC CANNATA BOXE TEAM
55 Kg ALCIATI TIZIANO LZ SPARTA PUGILATO
60 KG CANONICO GIUSEPPE GS FIAMME AZZURRE
65 Kg FIORE DAVIDE PL BOXE FIORE
65 Kg GIANNOTTI GIACOMO GS FIAMME AZZURRE
70 Kg SMEDILE FABIO GS ESERCITO
70 Kg HARPULA CRISTIAN KAROL GS FIAMME ORO
70 Kg CAVALLARO SALVATORE GS FIAMME AZZURRE
75 kg VETTORE NICOLO’ VE
75 Kg GUIDI RONTANI GABRIELE GS ESERCITO
80 Kg SARSILLI CHRISTIAN GS CARABINIERI
80 kg TUMMINELLO GERLANDO GS FIAMME AZZURRE
80 kg VERDANI LUCIANO VE
85 Kg CARUSO PAOLO GS FIAMME ORO
85 Kg IOVOLI LUCA AB PUGILISTICA D’ABRUZZO
85 kg GHILARDUCCI MARVIN TS LIVORNO BOXE SALVEMINI
90 kg CHIME DEAN NWOKEDI VE PADOVA RING
ELITE FEMMINILE U23
48 kg D’ANIELLO CHIARA CP PUGILISTICA SALERNITANA
48 kg MARCHESE GIOVANNA CP BOXE BIZZARRO
51 Kg VASSALLO MARTINA LZ TEAM BOXE ROMA XI
51 Kg AYARI LUCIA ELEN SC BOXING TEAM CATANIA RING
54 Kg GRABUCEA MADALINA
54 kg CHARAABI SIRINE GS FIAMME ORO
60 Kg NICOLI REBECCA GS FIAMME ORO
65 Kg MARRA VALENTINA GS CARABINIERI
65 Kg GOLINO DANIELA CP FOGLIA BOXING TEAM
70 Kg SARAIELLO CHIARA CP SEZ. GIOV. FIAMME ORO
75 kg GEMINI MELISSA GS FIAMME AZZURRE